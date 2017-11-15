23:50 МСК
Среда
15 / 11 / 2017
Выпуск № 197 (5484)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
110

В Рязани сгорел автомобиль

12:32 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу в 15.08 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в Рязани. Сгорел легковой автомобиль, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, трое сотрудников государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Ряжске Рязанской области горели гараж, баня и автомобиль

На дороге в Рязанской области загорелся рефрижератор

В Рязанской области сгорел жилой дом

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
18:13
Семь спектаклей представят артисты различных театров на рязанской сцене в рамках II международного театрального фестиваля «Свидания на Театральной»
17:29
В Рязани временно закроют движение в районе железнодорожного переезда на Куйбышевском шоссе
17:27
Рязанские снайперы оказались самыми меткими на турнире подразделений специального назначения ФСИН России ЦФО
17:12
В Рязани один из частных перевозчиков обновит автопарк автобусами большей вместимости
17:10
Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день философии
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы