Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу в 15.08 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в Рязани. Сгорел легковой автомобиль, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, трое сотрудников государственной противопожарной службы.
В Рязани сгорел автомобиль
12:32 13.11.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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