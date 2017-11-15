В Рязани сгорел автомобиль

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу в 15.08 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в Рязани. Сгорел легковой автомобиль, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, трое сотрудников государственной противопожарной службы.