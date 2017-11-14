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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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Рязанские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин

12:36 / Спорт

Как сообщает пресс-служба спортшколы «Комета», 11-12 ноября в городе Коврове Владимирской области прошли традиционные соревнования по дзюдо, посвященные памяти Маршала СССР Д.Ф. Устинова. На татами спорткомплекса «Молодежный» в разных весовых категориях выступили более 260 мужчин и женщин из 22 регионов и шести федеральных округов. Рязанскую область представляли спортсмены спортшколы «Комета». Рязанцы Алексей Грунтов и Андрей Сидоров стали обладателями бронзовых медалей в весовой категории 73 кг, Петр Святский завоевал бронзовую медаль в весовой категории 100 кг.

Спортсмены тренируются под руководством старшего тренера-преподавателя Станислава Ивановича Жукова, тренера-преподавателя Валерия Николаевича Богодаева.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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