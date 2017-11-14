Во время пожара в Рязани пострадал человек

Возгорание произошло вечером в субботу. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» 11 ноября в 20.59. Горела кирпичная баня. Имеется пострадавший. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 6 пожарных автомобилей, 23 сотрудника государственной противопожарной службы.