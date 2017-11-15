Рязанские дзюдоисты завоевали пять медалей Открытого первенства в Московской области

Как сообщает представитель спортшколы «Комета», в субботу в городе Видное прошло Открытое первенство Ленинского муниципального района Московской области по дзюдо среди юношей 2003-2004, 2005-2006 годов рождения и девушек. На состязаниях успешно выступили воспитанники рязанской спортшколы «Комета». Илья Мищенко в весовой категории 46 кг взял «серебро». «Бронзу» в своих весовых категориях завоевали Мария Данченко, Валерий Связев, Никита Белов, Данил Полных.

Спортсмены тренируются под руководством старшего тренера-преподавателя Попова А.Н., тренеров-преподавателей Москвина А.А., Строилова С.В., Сергеевой Т.В.