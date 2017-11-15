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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Рязанские дзюдоисты завоевали пять медалей Открытого первенства в Московской области

12:56 / Спорт

Как сообщает представитель спортшколы «Комета», в субботу в городе Видное прошло Открытое первенство Ленинского муниципального района Московской области по дзюдо среди юношей 2003-2004, 2005-2006 годов рождения и девушек. На состязаниях успешно выступили воспитанники рязанской спортшколы «Комета». Илья Мищенко в весовой категории 46 кг взял «серебро». «Бронзу» в своих весовых категориях завоевали Мария Данченко, Валерий Связев, Никита Белов, Данил Полных.

Спортсмены тренируются под руководством старшего тренера-преподавателя Попова А.Н., тренеров-преподавателей Москвина А.А., Строилова С.В., Сергеевой Т.В.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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