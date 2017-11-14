Администрация Рязани передала на рассмотрение городской Думы проект бюджета областного центра на 2018 год

Исполняющий обязанности главы Рязани Сергей Карабасов передал сегодня председателю Рязанской городской Думы проект бюджета областного центра на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Проект городского бюджета сформирован на основе 14 муниципальных и 3 ведомственных программ. Бюджет традиционно сохранит социальную направленность – доля финансирования отраслей социальной сферы превысит 77% в общем объеме расходов бюджета. Общая сумма доходов составит 8 млрд. 715 млн. рублей, расходов – 8 млрд. 738 млн. рублей. Предусмотрено постепенное снижение дефицита бюджета с 1% в 2017 году до 0,5% в 2018 году, а с 2019 года планируется перейти на бездефицитный бюджет.

– Администрация города хорошо поработала, подготовила проект бюджета в установленные сроки, – отметил глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов.

По его словам уже завтра главный финансовый документ поступит на рассмотрение в комитеты.

Фото предоставлены пресс-службой Рязанской городской Думы