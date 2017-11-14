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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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Делегация Российского Императорского Дома встретилась с руководством Рязанской области

14:58 / Власть
Автор фото: Сергей Новиков | Делегация Российского Императорского Дома встретилась с руководством Рязанской области
Фото: Сергей Новиков.

Делегация Российского Императорского Дома во главе с Великой Княгиней Марией Владимировной встретилась с вице-губернатором области Игорем Грековым и заместителем председателя правительства Сергеем Филимоновым.

– Ваш визит – большая честь для нашего региона. Мы высоко ценим вашу деятельность, направленную на укрепление культуры, развитие нравственности и воспитание патриотизма, – приветствовал делегацию Игорь Греков от имени губернатора области. – С рязанской землей и Домом Романовых тесно связано имя епископа Феодорита, чья деятельность способствовала становлению российской государственности. Его мощи пребывают сегодня в Свято-Троицком мужском монастыре города Рязани. Святитель благословил Михаила Романова на царствование. Мы придаем большое значение популяризации и сохранению духовного наследия.

Глава Императорского Дома Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна отметила, что давно мечтала приехать в Рязань и поближе познакомиться с историей и жизнью нашего края.

Игорь Греков и Сергей Филимонов были возведены в достоинство кавалеров Ордена Святого Станислава «Российского императорского дома». Соответствующий указ подписала глава Дома Романовых Великая Княгиня Мария Владимировна. В свою очередь вице-губернатор Игорь Греков вручил Ее Императорскому Высочеству знак «В память 80-летия Рязанской области» и подарил икону Николая Чудотворца.

Сегодня в 18.00 Великая Княгиня встретится с рязанской общественностью в областной библиотеке имени Горького.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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