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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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В Рязанском музее СССР провели мастер-класс для детей и родителей по изготовлению елочных игрушек советского образца

15:36 / Общество
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязанском музее СССР провели мастер-класс для детей и родителей по изготовлению елочных игрушек советского образца
Фото: Вячеслав Астафьев.

Эта идея принадлежит руководителю музея Светлане Маковой. Она считает, что музей – это не экспозиции предметов, демонстрирующих советский образ жизни, а живой организм. Школьники и молодежь о советской стране знают только из книг и телевидения, поэтому демонстрацию каждого предмета в музее во время экскурсий приходилось пояснять. Однажды Светлана предложила детворе вырезать из бумаги снежинки, а они даже не поняли, о чем их просят. И тогда возникла идея провести в музее обучающие семинары для детей и родителей.

По словам Светланы Маковой, специально никого на эти семинары приглашать не пришлось. В минувшие выходные мамы, пришедшие в музей с детьми, с удовольствием согласились поучаствовать в мастер-классе. Задания было два – вырезать снежинки и изготовить подставку для карандашей и ручек. Родителям пришлось вспомнить навыки, чтобы объяснить и показать своим детям, что и как делать. Впрочем, трудились над выполнением задания вместе.

До середины декабря такие мастер-классы будут продолжаться по выходным, а потом в музее откроется новогодняя выставка семейных поделок и Дедов Морозов. Ближе в новогодним праздникам в музее СССР пройдет мастер-класс, посвященный тому, как встречали Новый год наши бабушки и дедушки.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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