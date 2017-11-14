В Рязанском музее СССР провели мастер-класс для детей и родителей по изготовлению елочных игрушек советского образца

Эта идея принадлежит руководителю музея Светлане Маковой. Она считает, что музей – это не экспозиции предметов, демонстрирующих советский образ жизни, а живой организм. Школьники и молодежь о советской стране знают только из книг и телевидения, поэтому демонстрацию каждого предмета в музее во время экскурсий приходилось пояснять. Однажды Светлана предложила детворе вырезать из бумаги снежинки, а они даже не поняли, о чем их просят. И тогда возникла идея провести в музее обучающие семинары для детей и родителей.

По словам Светланы Маковой, специально никого на эти семинары приглашать не пришлось. В минувшие выходные мамы, пришедшие в музей с детьми, с удовольствием согласились поучаствовать в мастер-классе. Задания было два – вырезать снежинки и изготовить подставку для карандашей и ручек. Родителям пришлось вспомнить навыки, чтобы объяснить и показать своим детям, что и как делать. Впрочем, трудились над выполнением задания вместе.

До середины декабря такие мастер-классы будут продолжаться по выходным, а потом в музее откроется новогодняя выставка семейных поделок и Дедов Морозов. Ближе в новогодним праздникам в музее СССР пройдет мастер-класс, посвященный тому, как встречали Новый год наши бабушки и дедушки.