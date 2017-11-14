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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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За неделю в Рязанской области на свет появились 163 малыша

16:02 / Общество

Как сообщает сайт регионального минздрава, с 6 по 12 ноября в регионе родились 84 девочки и 79 мальчиков.

В областном перинатальном центре родились близнецы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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