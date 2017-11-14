За неделю в Рязанской области на свет появились 163 малыша

Как сообщает сайт регионального минздрава, с 6 по 12 ноября в регионе родились 84 девочки и 79 мальчиков.
В областном перинатальном центре родились близнецы.
Как сообщает сайт регионального минздрава, с 6 по 12 ноября в регионе родились 84 девочки и 79 мальчиков.
В областном перинатальном центре родились близнецы.
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