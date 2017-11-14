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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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На ярмарках выходного дня в Рязани реализовано 42 тонны картофеля

16:07 / Экономика

Как сообщает сайт регионального минсельхоза, в субботу на пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня. На них свою продукцию представили 232 товаропроизводителя. На ярмарках реализовали 12 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 15 тонн молока и молочных продуктов, 7,5 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 0,6 тонны меда и других продуктов пчеловодства, 42 тонны картофеля, 8 тонн овощей и 7,4 тонны фруктов.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани в субботу, 18 ноября, на Театральной площади, перед ЦНТИ (ул. Крупской, д.17), у кинотеатра «Октябрь» (ул. Новоселов, д.13), возле ТЦ «КИТ» (ул. Станкозаводская, д.30) и ТК «Березовый» (ул. Гоголя, д.35 Б).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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