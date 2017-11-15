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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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На интернациональном студенческом фестивале в Рязани решали этнографические задачи и пробовали экзотическую еду

16:51 / Общество
Автор фото: Татьяна Клемешева | На интернациональном студенческом фестивале в Рязани решали этнографические задачи и пробовали экзотическую еду
Фото: Татьяна Клемешева.

Шестая встреча молодежи, представляющей различные диаспоры, состоялась во Дворце молодежи. Перед фестивалем активисты молодежных общественных организаций встретились за «круглым столом» на тему «Актуальные практики межнационального молодежного взаимодействия» в рамках Межрегионального форума «Диалог наций».

Модератор «круглого стола» Айна Атаева напомнила собравшимся о работе по укреплению «дружбы народов», которые проводят ее коллеги в центре развития детей и молодежи «Пламенный». По ее словам, во время школьных каникул в лагере «Пламенный» проводятся Дни дружбы народов при поддержке регионального министерства образования и молодежной политики Айна Атаева упомянула и об акциях «Бессмертный полк» и «Со спортом вместе», которые объединяют людей.

В свою очередь председатель молодежного правительства области Екатерина Протасова рассказала об участии рязанской делегации в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. На площадке, посвященной нашему региону, добровольцы рассказывали о знаменитых рязанцах и сокровищах народного искусства. «Рязанский уголок» посетил и гость из Индонезии по имени Рязанда: его мать посещала Рязань и назвала сына в честь «великолепного русского города». В завершение «круглого стола» гости попробовали ответить на несколько вопросов из прошедшего Большого этнографического диктанта.

VI Рязанский интернациональный студенческий фестиваль собрал более 500 участников, которые представляли национальные костюмы, флаги, предметы быта и кухню. В фойе Дворца молодежи все желающие смогли попробовать китайские закуски, немецкие колбаски, узбекские лепешки и другие блюда. Праздник продолжился концертом, на котором гостей приветствовал заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков. «Мы – команда будущего, и именно нам менять мир к лучшему!» – подчеркнул он. После этого иностранные студенты дали концерт.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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