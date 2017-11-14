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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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В Рязани планируют расширить парк муниципальных транспортных предприятий

16:58 / Общество

В администрации города планируется приступить к разработке концепции развития пассажирского транспорта общего пользования, об этом сообщил начальник управления транспорта Сергей Кулик в ходе выездной рабочей встречи с руководителем Автоколонны №1310 Дмитрием Шуваловым. По словам Шувалова, ключевые задачи для дальнейшей разработки концепции развития городского пассажирского транспорта уже определены. Одна из них – обновление и расширение парка муниципальных транспортных предприятий.

«Основная цель концепции, к разработке которой уже приступили специалисты управления транспорта, – удовлетворить потребность горожан в качественном транспортном обслуживании», – заявил Сергей Кулик. Он добавил, что в настоящее время больше половины муниципального подвижного состава – 110 троллейбусов, 66 автобусов – не только изношены, но и морально устарели.

Кроме того, администрация города рассматривает возможность изменения структуры парка подвижного состава в части оптимизации количества маршрутных такси в пользу автобусов большой вместимости. Сейчас по городу курсирует порядка 900 единиц.

Как сообщает сайт администрации областного центра, в числе приоритетных задач – совершенствование маршрутной сети общего пользования. Кроме того, планируется начать работы по оптимизации дорожного движения пассажирского транспорта в части рассмотрения вопроса об организации выделенных полос.

Этому, по мнению специалистов управления, будет способствовать и реализация проекта платного парковочного пространства в областном центре. Предполагается, что с его внедрением увеличится скорость транспортного потока, в том числе за счет того, что граждане будут чаще совершать поездки на общественном транспорте, предпочитая его личному.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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