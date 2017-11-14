Рязанские активисты ОНФ просят горадминистрацию раскрыть подробности опроса про повышение тарифов на проезд

Активисты ОНФ обратились в администрацию Рязани с просьбой раскрыть подробности опроса пассажиров общественного транспорта, выразивших готовность к 20-процентому повышению тарифов

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта, информация о возможном повышении тарифов появилась в середине прошлой недели. Сейчас стоимость проезда в городском, как муниципальном, так и коммерческом транспорте составляет 19 рублей за одну поездку. На сайте администрации областного центра, появилась информация о том, что появилось предложение повысить тариф до 23 рублей. На следующий день, этот же источник сообщил, что межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители городского управления транспорта, управления государственного автодорожного надзора и ГИБДД, провела опрос пассажиров о вариантах оптимизации транспортного обслуживания рязанцев. Как сообщается, на вопрос о готовности к увеличению стоимости проезда, большинство респондентов заявили о том, что не возражают против введения этого изменения в случае, если вырученные средства будут направлены на улучшение качества предоставления транспортных услуг, в том числе – обновление автопарка.

«Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте имеет ярко выраженную социальную окраску. Поэтому решение должно быть максимально продуманным и взвешенным. Стоит отметить, что в городе Рязани за последние 2 года тарифы поднимались дважды: в 2016 году с 16 до 18 рублей, в 2017 – с 18 до 19 рублей. Теперь стоимость проезда предлагается увеличить сразу на 4 рубля, что превышает 20 процентов от действующего тарифа. К работе и состоянию общественного транспорта у горожан накопилось много вопросов. И если межведомственная комиссия заявляет, что большинство граждан по итогам опроса не возражает против повышения, то необходимо раскрыть детали этого опроса», – заявил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области, депутат Рязанской областной Думы Игорь Трубицын.

Активисты ОНФ обратились с официальным письмом на имя и.о. главы администрации города с предложением опубликовать данные о количестве опрошенных людей, методе опроса, выборке, статистической погрешности и полученных результатах. Кроме того, в региональном отделении считают важным знать, как дословно формулировался вопрос, где именно и в какие сроки проводилось исследование.