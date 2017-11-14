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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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В двух поселках Рязани два дня подряд будут отключать электроэнергию

17:25 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением работ на воздушной линии 14 и 15 ноября с 09.00 до 16.00 будет отключена электроэнергия в поселках Качево и Мордасово.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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