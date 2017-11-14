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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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Рязанцы смогут бесплатно получить во дворы контейнеры для раздельного сбора отходов

17:43 / Актуально

Экологический Рязанский Альянс предлагает активным горожанам первыми получить бесплатные контейнеры для раздельного сбора. Новый проект ЭРА поможет наладить в обычных дворах сортировку бумажных и пластиковых отходов, а также их вывоз на переработку. Отмечается, что за транспортировку вторсырья УК и ТСЖ также не придется платить.

Экологи приглашают всех желающих наладить общий раздельный сбор. Горожанам нужно будет согласовать установку контейнера в своем дворе с соседями и управляющей компанией или ТСЖ. Активисты ЭРА снабдят всей необходимой информацией для этой работы. Кроме того, участникам проекта предстоит рассказывать соседям, как сортировать отходы и какую пользу это принесет городу и всей планете. Первое время необходимо будет следить за наполнением контейнера и сообщать альянсу или управляющей компании, что сырье пора забирать на переработку. Бонус за труды всем жильцам – уменьшение платы за вывоз общего мусора. ЭРА сможет предоставлять УК и ТСЖ информацию о количестве вывозимых разделенных отходов.

Чтобы получить контейнер в свой двор, нужно прислать контактную информацию до 30 ноября на электронный адрес info@erarzn.ru. В письме необходимо указать свои ФИО, номер телефона, адрес контейнерной площадки и этажность ближайших домов. Узнать подробности о проекте можно по телефону 513-400. Количество бесплатных контейнеров ограничено. Первые отправители заявок смогут оборудовать свой двор системой раздельного сбора отходов до нового года.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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