В соболезновании говорится: «Его уход из жизни стал утратой для всего рязанского общества. Он пользовался авторитетом и уважением в области и за пределами региона. В нашей памяти Альберт Евдокимович навсегда останется как настоящий патриот, человек большого мужества и высоких личных качеств. Выражаю глубокое соболезнование его родным и близким».
Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил глубокое соболезнование в связи с кончиной Героя Советского Союза Альберта Слюсаря
17:48 13.11.2017 / Власть
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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