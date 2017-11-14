Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил глубокое соболезнование в связи с кончиной Героя Советского Союза Альберта Слюсаря

В соболезновании говорится: «Его уход из жизни стал утратой для всего рязанского общества. Он пользовался авторитетом и уважением в области и за пределами региона. В нашей памяти Альберт Евдокимович навсегда останется как настоящий патриот, человек большого мужества и высоких личных качеств. Выражаю глубокое соболезнование его родным и близким».