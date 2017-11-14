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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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Преподаватель рязанской школы №72 стала обладателем гран-при городского фестиваля-конкурса «Ретро-шлягер»

18:02 / Культура

Как сообщил представитель ДК «Приокский», в Рязани прошел XVI городской открытый фестиваль-конкурс песни «Ретро-шлягер», направленный на сохранение лучших образцов песенного наследия и популяризацию песен советских и российских композиторов XX века. На сцене концертного зала Дворца культуры «Приокский» выступили около 60 исполнителей ретро песни. Это участники творческих любительских коллективов, солисты различных досуговых и учебных учреждений города Рязани и Рязанского, Рыбновского, Ухоловского, Сасовского, Захаровского и Шиловского районов.

Прослушивания участников конкурса проводилось по двум номинациям: сольное пение: женский вокал, мужской вокал (с учетом возрастных категорий 15-25 лет, 26-45 лет, 46 лет и старше), ансамблевое пение: малые формы – дуэт, трио; квартет-секстет.

В номинации «Сольное пение» в возрастной группе 15-25 лет женский вокал лауреатом I степени стала Анастасия Чумакова – участница детского музыкального театра «Подснежник» рязанской школы №72 (руководитель Ольга Фомина). Мужской вокал – лауреатом I степени стал Никита Еремин (Рязанский Радиозавод, руководитель Иван Миронов).

Среди участников в возрасте 26-45 лет (женский вокал) диплом лауреата I степени получила рязанка Нина Филиппова. Лауреатом I степени среди мужчин стал Леонид Максименко из Рыбновского районного организационно-методического центра Рязанской области.

Среди участников в возрасте 46 лет и старше диплом лауреата I степени получил рязанец Игорь Селиванов.

В номинации «Ансамблевое пение» дипломов лауреата I степени удостоились вокальное трио «Мелодия» Лесновского Дома культуры Шиловского района Рязанской области (руководитель Алексей Добычин), образцовый вокальный ансамбль «Дети солнца» областного центра эстетического воспитания детей (руководитель Наталья Губайдуллина).

Обладателем гран-при фестиваля-конкурса сталау преподаватель школы №72 города Рязани Ольга Фомина.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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