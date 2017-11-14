Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, завтра в регионе будет проводиться комплексная техническая проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения. В Рязани и области дважды (в 07.45 и 14.20) будет включена сирена оповещения. Это плановое мероприятие, жителей области просят сохранять спокойствие.
Завтра в Рязани зазвучат сирены
18:02 13.11.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
Ранее по теме:
Рязанцы смогут бесплатно получить во дворы контейнеры для раздельного сбора отходов
Завтра в Рязани по ряду адресов отключат холодную воду
В двух поселках Рязани два дня подряд будут отключать электроэнергию