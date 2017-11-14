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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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Завтра в Рязани зазвучат сирены

18:02 / Актуально

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, завтра в регионе будет проводиться комплексная техническая проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения. В Рязани и области дважды (в 07.45 и 14.20) будет включена сирена оповещения. Это плановое мероприятие, жителей области просят сохранять спокойствие.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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