Завтра в Рязани зазвучат сирены

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, завтра в регионе будет проводиться комплексная техническая проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения населения. В Рязани и области дважды (в 07.45 и 14.20) будет включена сирена оповещения. Это плановое мероприятие, жителей области просят сохранять спокойствие.