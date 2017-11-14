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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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Два жителя Рязанской области незаконно рубили лес

18:06 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, оперативники уголовного розыска получили информацию, что два жителя села Кошибеево Сасовского района собираются в лес на заготовку древесины. Стражи правопорядка выяснили, что эти граждане документов, разрешающих рубку леса, не оформляли.

В пятницу утром мужчины на тракторе выехали из дома. Оперативники отправились следом и вскоре задержали 42-летнего мужчину и его 24-летнего родственника, которые бензопилами в Салтыковском лесничестве уже срезали 6 берез. Документов на заготовку леса мужчины предъявить не смогли. Две бензопилы и трактор Т-40 изъяли сотрудники полиции.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.260 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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