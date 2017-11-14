Как сообщает сайт УМВД России по области, в пятницу и выходные в регионе прошли рейды по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения иностранцами. В ходе рейдов инспекторы выявили 2 нарушения, связанные с перевозкой пассажиров, 2 факта управления технически неисправным транспортным средством. 8 мигрантов управляли автомобилем без полиса ОСАГО, один водитель-мигрант находился за рулем авто без документов. Одно нарушение было связано с управлением автомобилем с недопустимой тонировкой, 6 нарушений допустили пешеходы-иностранцы.
За три дня в Рязанской области выявлено 32 административных правонарушения, которые допустили иностранцы
18:11 13.11.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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