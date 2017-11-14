За 10 месяцев в Рязанской области сумма штрафов, наложенных за нарушение правил дорожного движения, превысила 1 миллиард 169 миллионов рублей

В регионе проходит профилактическая операция «Дебитор»

По информации сайта УМВД России по области, за 10 месяцев этого года в регионе выявлено более 1 миллиона 110 тысяч правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения. Сумма наложенных штрафов превысила 1 миллиард 169 миллионов рублей. Из них взыскали почти 455 миллионов. С 13 по 26 ноября на территории области сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую операцию «Дебитор». При привлечении к административной ответственности, проведении регистрационных действий, а также при выдаче и обмене водительских удостоверений сотрудники региональной ГИБДД будут проверять водителей по имеющимся базам данных на наличие неуплаченных административных штрафов.

Если инспекторы выявят граждан, не оплативших штрафы в установленный законом срок, на них составят административный материал по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ и доставят в суд для рассмотрения дела и привлечения к ответственности.