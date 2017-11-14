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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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Правительство Рязанской области, центральные исполнительные органы государственной власти региона выразили глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Героя Советского Союза Альберта Слюсаря

18:39 / Власть

В соболезновании говорится: «Правительство Рязанской области, центральные исполнительные органы государственной власти региона выражают глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Героя Советского Союза, председателя Фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации Альберта Евдокимовича Слюсаря. В памяти коллег и знавших его людей он останется как настоящий офицер – защитник Отечества, много сделавший для развития ВДВ и воспитавший достойную смену».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 13 ноября 2017 года
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