Правительство Рязанской области, центральные исполнительные органы государственной власти региона выразили глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Героя Советского Союза Альберта Слюсаря

В соболезновании говорится: «Правительство Рязанской области, центральные исполнительные органы государственной власти региона выражают глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Героя Советского Союза, председателя Фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации Альберта Евдокимовича Слюсаря. В памяти коллег и знавших его людей он останется как настоящий офицер – защитник Отечества, много сделавший для развития ВДВ и воспитавший достойную смену».