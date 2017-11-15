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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Глава Рязани Владислав Фролов и и.о. главы горадминистрации Сергей Карабасов встретились с Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной

09:00 / Власть
Визит Великой Княгини приурочен к 100-летию трагических событий 1917 года и 100-летию возрождения Патриаршества в России
Глава Рязани Владислав Фролов и и.о. главы горадминистрации Сергей Карабасов встретились с Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной

Встречу предварило возложение цветов к бюсту Петра Семенова-Тян-Шанского на аллее путешественников, в которой приняли участие Великая Княгиня и и.о. заместителя главы администрации города Елена Сорокина.

В рамках встречи, состоявшейся 13 ноября после возложения, Глава Российского Императорского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна отметила, что «молодежь должна помнить о своих земляках, которые внесли большой вклад в историю Рязани и всей страны». Также Ее Императорское Высочество поделилась своим мнением о Рязани, назвав город «уютным», и добавила, что бережное отношение к памятникам архитектуры является важным моментом в сохранении истории.

Участники встречи также обсудили традиции, которые соблюдаются на протяжении многих десятилетий в России в рамках празднования Нового года и Рождества. Великая Княгиня Мария Владимировна вручила Владиславу Фролову и Сергею Карабасову Императорские наследственные медали. Главы муниципалитета и администрации, в свою очередь, подарили гостье книгу о Рязани и икону Божьей Матери, сделанную мастерами из Кадома.

Сергей Карабасов в рамках официальной встречи с Великой Княгиней выразил надежду на то, что визит в Рязань оставит только приятные впечатления и добавил, что «городские власти и в дальнейшем будут поддерживать плодотворные взаимоотношения с представителями Царской Семьи».

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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