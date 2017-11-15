Сегодня в Рязани приостановят движение в связи с похоронами Альберта Слюсаря

14 ноября в Рязани состоится гражданская панихида и похороны Героя Советского Союза, председателя Фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации, Почетного гражданина Рязани генерал-лейтенанта Альберта Евдокимовича Слюсаря.

В связи с этим, с 10.00 до 13.00 будет приостановлено движение транспорта по пути шествия процессии к месту захоронения на Скорбященском кладбище – по ул. Семинарской, ул. Ленина, Театральной пл., ул. Есенина, ул. Халтурина. Движение будет открываться по мере прохождения колонны похоронной процессии. Об этом информирует сайт администрации Рязани.