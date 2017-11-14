Мистика знаков, образов и слов

Рязанцы побывали на островах Чехова, Бергмана и Тарковского

В Рязани, в зале «политеха», прошла лекция профессора ВГИКа Дмитрия Салынского «Остров: Чехов, Бергман, Тарковский». Встреча состоялась в рамках культурно-просветительского проекта «Океан Солярис. Остров памяти».

Дмитрий Афанасьевич Салынский – искусствовед, кинорежиссер, старший научный сотрудник НИИ киноискусства, автор книг и статей об Андрее Тарковском. В своем рассказе, насыщенном киноцитатами, профессор ВГИКа постарался показать, что роднит в творчестве трех людей – Чехова, Бергмана и Тарковского, как воплотились чеховские мотивы в сюжетных ходах двух режиссеров. Для слушателей Дмитрий Салынский выступил проводником в сложный мир метафор Тарковского, раскрывающих его мироощущение, которое воплотилось на экране в причудливых переплетениях сна и яви. Зрители увидели кадры из фильма «Жертвоприношение», не вошедшие в окончательный вариант картины. Комментарии лектора позволили лучше понять замысел режиссера и насыщенную аллюзиями поэтику его кино. Зал «политеха» с трудом вместил всех желающих. Посетители лекций ждут новых встреч с деятелями кино на берегах океана Соляриса.