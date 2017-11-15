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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Для детей и взрослых

00:01 / Спорт
В Рязани появилась новая спортивная площадка
Автор фото: Дмитрий Осинин | Для детей и взрослых
Фото: Дмитрий Осинин.

В комплексном центре социального обслуживания населения «Семья» торжественно открыли новую спортивную площадку. Она установлена в рамках социального проекта «Поколение «Спортмастер».

Спортивный комплекс, появившийся на территории центра «Семья», включает в себя снаряды для уличных занятий спортом – разноуровневые турники, гимнастические скамьи, кольца, брусья, шведскую стенку. Здесь теперь могут заниматься как дети, так и взрослые.

На открытии площадки присутствовали министр физической культуры и спорта области Сергей Икрянников и заместитель министра социальной защиты населения региона Наталья Рогатина. «Планируется, что в рамках данного социального проекта в этом году будет установлено пять таких спортплощадок в Рязани и еще пять в районах области», – отметил Сергей Икрянников.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 196 (5483) от 14 ноября 2017 года
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