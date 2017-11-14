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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт

В шаге от клуба Макарова

В Ночной хоккейной лиге Рязанской области два игрока готовы вступить в клуб Сергея Макарова. Чтобы войти в символический клуб олимпийского чемпиона, нужно забить в ворота соперников 150 шайб. На счету Эдуарда Султанаева из касимовского «Восхода СУ-2» сейчас 149 шайб, у форварда «Автоимпорта» Игоря Власова – 148. В очередных матчах оба синхронно забили по две шайбы – Султанаев в выигранном (2:1) поединке против команды «Шкода-Рязань», Власов – в победной, со счетом 8:0, встрече с «Державой». Первым шагнуть в клуб может Игорь – его команда в очередном туре играет 15 ноября, а дружина Эдуарда ближайший матч проведет спустя три дня. Третий тур на тренировочной арене Дворца спорта «Олимпийский» продолжится завтра матчем «Сокол» – «Здоровье», 17 ноября играют «Энергия» и «Сталькомплект». Начало обеих встреч – в 23.45.

Яркая победа ФК «Рязань»

Команда Гарника Аваляна и Валерия Бахмутова в отличном настроении уходит на зимние каникулы: в последнем матче первой стадии Всероссийских соревнований по футболу среди клубов второй лиги (группа «Центр») «Рязань» убедительно переиграла «Калугу» (3:0) и закрепилась на втором месте в турнирной таблице.

В состоявшемся в Рязани, на стадионе «Спартак», поединке уже на четвертой минуте хозяева могли открыть счет, но Никита Коляев не реализовал одиннадцатиметровый. Все решилось после перерыва. Дмитрий Сапельников на 69-й минуте наконец-то «распечатал» ворота гостей. Спустя семнадцать минут гол-красавец забил Евгений Маричев. «Точку» в матче поставил Сергей Зайцев с пенальти. «Рязань» выступала в таком составе: Правкин, Лабзин, Мещеряков (Сапельников, 64), Коляев (Зайцев, 27), Шахназаров (Корольков, 46), Ваганов, Абовян (Сентюрин, 58), Елисеев (Гамзатов, 76), Кулешов, Ващенко, Маричев.

Остальные матчи завершились так: «Арарат» – «Энергомаш» – 1:0, «Зоркий» – «Сокол» – 5:1, «Динамо-Брянск» – «Строгино» – 0:2, «Зенит» – «Химик» – 2:5, «Торпедо-Москва» – «Ротор-Волгоград-2» – 2:1. Лидирует московский «Арарат», набравший 45 очков. В активе «Рязани» – 32, на три очка от нее отстают торпедовцы, еще на одно – «Зоркий» и «Энергомаш».

Вместо «бронзы» золотая медаль?

Выступающий за Рязанскую область лыжник Илья Черноусов может стать олимпийским чемпионом. Как известно, на Олимпиаде в Сочи представитель Рязанского регионального центра спортивной подготовки Илья Черноусов стал бронзовым призером на марафонской, 50-километровой, дистанции, чемпионский титул завоевал Александр Легков, «серебро» добыл Максим Вылегжанин. Отметим, за подготовку Черноусова в региональном ЦСП отвечает тренер рязанской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» Сергей Пирогов.

За нарушение антидопинговых правил Международный олимпийский комитет дисквалифицировал победителя Александра Легкова. Золотая медаль должна была перейти Максиму Вылегжанину, а серебряная – Илье Черноусову. На днях МОК принял решение о дисквалификации и Вылегжанина, следовательно, «золото» достанется Черноусову.

Впрочем, у этой истории, возможно, будет продолжение. Сам Легков намерен вести борьбу. Он хочет добиться справедливого суда и независимой оценки в Спортивном арбитражном суде. Нам остается только ждать окончания допинговой истории.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 196 (5483) от 14 ноября 2017 года
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