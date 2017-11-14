Есть вопросы? Задавайте!

20 ноября 2017 года – Всероссийский день правовой помощи детям

В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 25 сентября 2013 года с 2013 года в субъектах Российской Федерации ежегодно 20 ноября проводится Всероссийская акция «День правовой помощи детям».

Оказание бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей, в этот день будет осуществляться в пунктах проведения Дня правовой помощи детям, по телефонам «горячей линии», в ходе личного приема руководителями и консультаций специалистов государственных органов, нотариусов, адвокатов Рязанской области.

Объем правовой помощи включает в себя правовое консультирование в устной и письменной форме, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.

К основным целевым группам данного мероприятия относятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители; лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; дети-инвалиды и их родители и др.

План проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в Рязанской области в 2017 году и список пунктов проведения Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября 2017 года размещены на сайте управления Минюста России по Рязанской области в разделе «Права несовершеннолетних».