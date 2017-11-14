«Скорая» спешит на помощь

От взаимодействия медиков с муниципалитетом зависит качество жизни на селе

Звонок из села Печерники, что в сорока километрах от районного центра. У пожилой женщины, труженицы тыла, поднялось давление, началась аритмия. Тут же выехали фельдшер Надежда Ольшевская и водитель Александр Ишутин. С ними вместе поехал и я.

Здравоохранение и улучшение качества жизни населения – в центре внимания региональных органов власти и администрации Михайловского муниципального района. За последнее время в больницу поступило современное медицинское оборудование, на селе отремонтированы ФАПы, четырем специалистам районной больницы предоставлены благоустроенные квартиры. Технопарк скорой медицинской помощи пополнен двумя новыми автомобилями.

– Количество бригад скорой помощи соответствует нормативам, предусмотренным федеральным законодательством, – сказал главный врач Владимир Бухов. – У нас работают три круглосуточные бригады и одна дневная, они укомплектованы фельдшерами. Коллектив молодой и очень грамотный, их квалификация высока. Мы одними из первых в Рязанской области начали на амбулаторном этапе делать тромболизис при инфарктах миокарда. Больному, подлежащему немедленной госпитализации, вводится необходимое лекарство, на «скорой» его отвозят в областной кардиоцентр. Время доезда в 90% случаях соответствует федеральным нормативам, и это благодаря тому, что мы укомплектованы не только фельдшерами, но и автотранспортом. За что хотелось бы выразить благодарность главе районной администрации Евгению Сидорову, который нам в этом помог.

Взаимодействие медработников с местным муниципалитетом проявляется и в технической оснащенности «скорой помощи». Благодаря системе ГЛОНАСС отслеживаются маршруты передвижения, вызовы фиксируются через компьютер, налажена бесперебойная сотовая связь.

– Работать стало намного легче, чем прежде, – говорит диспетчер по приему вызовов Татьяна Кавалерова. – По монитору мы видим, где находятся наши бригады. Налажено снабжение горюче-смазочными материалами, улучшилось и лекарственное обеспечение. Мы можем быстро оказывать медицинскую помощь.

Татьяна Алексеевна в медицине почти 30 лет, из них четверть века в «скорой помощи». Сначала была фельдшером, теперь – диспетчер. Она, принимая звонки, узнает, что беспокоит и какая необходима помощь. Передает данные дежурной смене, и бригада мчится на вызов.

– За смену бывает до тридцати вызовов, – рассказала она. – Тяжелых больных после осмотра врачом приемного отделения отвозим в областные клиники. Туда же отправляем заболевших детей и рожениц. Так, за сутки наматываем по 300 – 400 км.

– А когда и больше, – добавил водитель Александр Ишутин. – Хорошо, что в нашем районе везде отремонтированы дороги. До каждого поселения проложен асфальт. Обустроена дорога и до областного центра.

Дорожные работы этим летом велись на территории всего Михайловского района. Бригадам «скорой помощи» приходится выезжать во все населенные пункты, включая и отдаленные. Больные живут и в таких местах, куда в осеннюю распутицу и в сильный снегопад добраться непросто.

– Тогда оставляем машину, пересаживаемся на местный транспорт и отправляемся к больному, – ответила Надежда Ольшевская. – Как-то в метель глава Ильического поселения отвозил меня на снегоходе в деревню Волшута. Если нужно – обращаемся к сотрудникам МЧС, они всегда приходят на выручку.

В этот день звонили из деревень, сельских поселений, поселков. После каждого вызова – заполнение документации в диспетчерской. Пока нет вызовов, можно немного передохнуть, попить чай. Фельд-

шер рассказывала о своей работе: как приходится ночью отбиваться от собак, как тяжело искать на неосвещенной улице дом без номера, и что она нисколько не разочаровались в выбранной профессии. В марте будущего года у нее юбилей – двадцать пять лет работы в «скорой помощи». Будучи студенткой Скопинского медучилища, практику проходила в Михайловской ЦРБ. Было это в далеком 1993 году. С той поры и начались ее трудовые будни в родном городе. За эти годы, вспоминала она, ездила и на лошадях, и на тракторах. Случалось, вызывала сотрудников полиции. Обязанность фельдшера – оказывать медицинскую помощь всем обратившимся: и психически нездоровым людям, и перебравшим лишнее, и наркоманам.

Прозвенел звонок, диспетчер оформила вызов, и машина вновь отправились в путь. На этот раз – в село По-кровское.

Александр Федосеев