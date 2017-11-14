Слова прощания

Сегодня рязанцы провожают в последний путь Альберта Евдокимовича Слюсаря

Начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (1984-1995 гг.), Герой Советского Союза, председатель Фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации, Почетный гражданин г. Рязани, генерал-лейтенант Альберт Слюсарь скончался после продолжительной болезни в военном клиническом госпитале Рязани в субботу, 11 ноября.

Альберт Слюсарь родился на станции Среднебелая Ивановского района Амурской области 10 ноября 1939 года. В 1958 году после окончания школы поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, которое окончил в 1962 году, и по личной просьбе был направлен служить в Воздушно-десантные войска.

С 1962 по 1969 год служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в должностях командира взвода и роты. Далее три года обучался в Военной академии имени М. В. Фрунзе. C 1972 по 1976 год занимал должности сначала заместителя командира батальона, затем командира 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. В 1976 году Альберт Слюсарь стал заместителем командира 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а с 1979 по 1981 год – ее командиром.

С 1981 по январь 1984 года участвовал в боевых действиях на территории Республики Афганистан в должности командира 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. 15 ноября 1983 года Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Советского Союза с награждением медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина. С 1984-го по 1995 год служил в должности начальника Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Звание генерал-лейтенанта ему присвоено в 1988 году. Он участник юбилейного парада в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. На этом параде Альберт Слюсарь возглавлял парадный расчет РВВДКУ.

В декабре 1995 года Альберт Евдокимович Слюсарь ушел в отставку. По его инициативе был создан региональный благотворительный Фонд поддержки Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров орденов Славы трех степеней и семей погибших Героев, который он возглавлял более двадцати лет.

В 2003 году вышла книга А. Е. Слюсаря «Воспоминания командира».

Скончался Альберт Евдокимович после тяжелой, продолжительной болезни в военном клиническом госпитале Рязани 11 ноября с.г., на следующий день после своего 78-летия.

Ратный путь Альберта Евдокимовича Слюсаря отмечен Золотой Звездой Героя Советского Союза, двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 2-й и 3-й степени, медалями. В 2003 году Альберт Евдокимович Слюсарь удостоен звания «Почетный гражданин города Рязани».

А.Е. Слюсарь воспитал целую плеяду офицеров-десантников, для которых он всегда был и останется примером настоящего воина, мужественного и ответственного военачальника.

А.Е. Слюсарь вел большую общественную работу. Его особой заботой было патриотическое воспитание молодого поколения. Он вел большую работу, будучи членом Общественной палаты Рязанской области. А.Е. Слюсарь оставил добрую память о себе у всех, кто его знал.