На страже здоровья

Рязанская санэпидемстанция начала свою работу почти сразу же после окончания Гражданской войны, 95 лет назад. За свою историю ведомство неоднократно предотвращало различные эпидемии, в том числе оспы, скарлатины и сибирской язвы. В настоящее время Рязанское управление Роспотребнадзора занимается не только непосредственно санитарными мероприятиями, но и отслеживает качество продаваемой в регионе продукции на предмет соответствия стандартам. Руководитель управления Лариса Сараева выступила перед подчиненными и гостями с короткой приветственной речью. Коллектив ведомства поздравили заместитель председателя правительства региона Лариса Крохалева, представители областной Думы и городских властей, а также руководители различных организаций, с которыми Роспотребнадзор тесно связан службой. Лучших работников поощрили ведомственными наградами и грамотами.
Прокурор области Олег Черныш в своем выступлении отметил, что сотрудники Роспотребнадзора и прокурорские работники постоянно взаимодействуют друг с другом, поскольку любые выявляемые крупные нарушения, как правило, влекут за собой необходимость дать им юридическую оценку.
Студенты Рязанского медуниверситета выступили перед работниками Роспотребнадзора с концертом.