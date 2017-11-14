На страже здоровья

Рязанское управление Роспотребнадзора расширило свои полномочия за 95 лет деятельности

Рязанская санэпидемстанция начала свою работу почти сразу же после окончания Гражданской войны, 95 лет назад. За свою историю ведомство неоднократно предотвращало различные эпидемии, в том числе оспы, скарлатины и сибирской язвы. В настоящее время Рязанское управление Роспотребнадзора занимается не только непосредственно санитарными мероприятиями, но и отслеживает качество продаваемой в регионе продукции на предмет соответствия стандартам. Руководитель управления Лариса Сараева выступила перед подчиненными и гостями с короткой приветственной речью. Коллектив ведомства поздравили заместитель председателя правительства региона Лариса Крохалева, представители областной Думы и городских властей, а также руководители различных организаций, с которыми Роспотребнадзор тесно связан службой. Лучших работников поощрили ведомственными наградами и грамотами.

Прокурор области Олег Черныш в своем выступлении отметил, что сотрудники Роспотребнадзора и прокурорские работники постоянно взаимодействуют друг с другом, поскольку любые выявляемые крупные нарушения, как правило, влекут за собой необходимость дать им юридическую оценку.

Студенты Рязанского медуниверситета выступили перед работниками Роспотребнадзора с концертом.