Ресурсы для развития

Образование и культура могут стать драйверами взаимодействия центра и регионов

На 3-м Культурном форуме регионов России в Москве рязанская делегация была одной из самых многочисленных. На площадке, где региональные участники форума представляли лучшие практики социокультурного развития, я услышала фразу; «И здесь рязанцы», – и порадовалась за своих. Мы были активны.

Можно сказать, деловито активны. И вот почему. Подготовка к форуму началась задолго до 22 сентября, когда он проходил в Общественной палате РФ в Москве. Все лето продолжалась работа на региональных площадках, предшествующая пленарному заседанию. В Центральном федеральном округе такая площадка обосновалась в Рязани. Прошли заседания шести «круглых столов», каждый из которых обсуждал разные аспекты деятельности НКО в сфере образования и культуры. Куратором региональной площадки 3-го культурного форума в ЦФО стала председатель общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина. Самое активное участие в организации и проведении всех «круглых столов» и последующей за ними научно-практической конференции приняла член Общественной палаты РФ, член комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия ОП РФ Ольга Воронова.

На этой площадке выступали представители общественных палат разных регионов России, и не только из ЦФО. Активно участвовали в обсуждении заданных проблем и рязанцы. Обсуждались темы межнациональных отношений, межведомственного взаимодействия в сфере образования и культуры, сохранения культурных ценностей, укрепления связи поколений и участия во всех этих процессах некоммерческих организаций.

Оказалось, что у нас в области есть свой и весьма значительный опыт взаимодействия власти и НКО в сферах образования и культуры. Есть и проблемы, характерные, впрочем, и для других регионов России.

Нам было чем поделиться с коллегами в Москве. Представители Рязанской области приняли участие в работе нескольких «круглых столов» форума. Так, председатель узбекской национально-культурной автономии «Алмаз» Зулейхо Кадирова и председатель организации мусульман г. Рязани «Нур» Фаина Ситдикова рассказали об опыте межнационального и межкультурного взаимодействия в регионе. Имели успех. Мы уже привыкли к своим фестивалям национальных культур, праздникам национальной кухни, многонациональным сабантуям в различных районах области. А еще у нас проводится фестиваль национальной книги «Читающий мир», культурные акции различных национально-культурных объединений, которых в области два десятка. Нам это кажется обычным делом, а это важный и позитивный опыт для сохранения межнационального мира в регионе и стране.

Руководитель Музея обороны и тыла в с. Баграмово Айвина Атясова рассказывала о том, как хранят они традиции крестьянского труда и быта, как знакомят с ними посетителей, в какие события превращаются праздники первого снопа и первой борозды, с каким интересом гости музея рассматривают крестьянские орудия труда и пытаются пахать, косить, отбивать косу и править плуг. Музей обороны и тыла едва ли не единственный в России, и если бы он рассказывал только о подвиге бригады трактористок под руководством Д. Гармаш в годы войны, он вполне оправдывал бы свое существование. Но в Баграмове бережно хранят и изучают историю села, рассказывают посетителям о Родзевичах и Мачтетах, а теперь вот еще и том, как жили и работали не только землевладельцы, но и пахари. Культура эта из нашей жизни потихоньку уходит, а достойна сбережения.

Марина Ретюнская, начальник отдела культуры и туризма администрации г. Скопин, вызвала всеобщий интерес своим рассказом о том, как небольшой город стал столицей фестиваля гончарного искусства и театральным центром провинциальной России. Народный молодежный театр «Предел» под руководством В. Деля, лауреат множества международных и российских театральных конкурсов и фестивалей, теперь в Скопине не единственный. Есть самодеятельный театр скопинских педагогов. И это не предел активности. На очереди – музей народного костюма, уникальную коллекцию собрал В. Дель. Но самое главное, что все это скопинское своеобразие и разнообразие активно используется как туристический продукт, привлекающий в Скопин новых и новых гостей.

Директор детско-юношеского центра народных промыслов «Рязанский оберег» Ольга Шустина рассказала участникам форума о том, как создали они ни много ни мало, а свою современную городскую глиняную игрушку на основе художественных традиций рязанского края. А вокруг нее – детское творчество, выставки, ярмарки, выступления детского ансамбля «Обережки», городской творческий конкурс изобразительных искусств... Все это работает не один десяток лет, без отпусков, без выходных, без каникул. При этом работники центра, педагоги дополнительного образования, вроде и не чета школьным педагогам, не уравнены в правах. А делают ведь одно дело, новые поколения обучают и воспитывают. Об этом говорила Ольга Владимировна на форуме, а участники слушали ее и любовались глиняной красотой.

Форум завершился. Приняты итоговые документы, внесены в них многие наши предложения. Но главное даже не в этом. Главное – какой опыт мы приобрели, участвуя в форуме. Он многообразен и полезен.