С житейской мудростью

Успешные женщины рассказали о себе

В Рязани, в Доме общественных организаций, состоялся «круглый стол», на котором шла речь о том, какую роль в современном обществе играет женщина. Инициаторами разговора стали региональная общественная организация «Межнациональная ассоциация «Мы разные, и мы вместе» и региональная общественная организация «Рязанский еврейский общинный центр «Хесед-Тшува».

«Мы решили собрать вместе успешных женщин разных национальностей и вероисповеданий с активной жизненной позицией, чтобы подумать и решить, как мы можем помочь друг другу и сделать жизнь других светлее и теплее», – отметила руководитель межнациональной ассоциации «Мы разные, и мы вместе» Людмила Захарова.

Среди выступавших – уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина. Рассказали о том, как сумели реализоваться, и другие женщины-активистки – представители общественных организаций, бизнеса, учреждений культуры и образования.

Каждая из них поделилась своим жизненным опытом и житейской мудростью.