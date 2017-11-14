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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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Из прошлого в будущее

00:01 / Общество
Сохранение историко-культурного наследия малых городов – возможность для их развития

Член Общественной палаты Российской Федерации, региональной Общественной палаты Ольга Воронова приняла участие во Всероссийской конференции, посвященной сохранению и возрождению малых исторических городов и сельских поселений.

Конференция проходила под эгидой Министерства культуры РФ и Совета Федерации.

Приветствуя собравшихся от имени Комиссии по культуре ОП РФ, Ольга Воронова проинформировала об итогах работы III Культурного форума регионов России, где данная тема была одной из ключевых. Она рассказала и о том, как забота о сохранении историко-культурного наследия малых городов Рязанской области – Касимова и Скопина – послужила важным фактором роста в социально-экономическом развитии этих городов. Ольга Воронова высказала предложение о необходимости расширения списка исторических поселений федерального значения, о важности разработки государственных мер поддержки малых исторических городов в рамках специальной федеральной целевой программы. Она высказала предложения общественности из разных регионов ЦФО о разработке в рамках развития военно-исторического туризма межрегионального туристического маршрута, посвященного 500-летию создания засечной черты, объединившей земли Рязанской, Тульской, Калужской областей и Мордовии.

По мнению члена ОП РФ Ольги Вороновой, региональные практики сохранения малых исторических городов, представленные на конференции, должны найти поддержку во всех субъектах РФ, в том числе и в Рязанской области.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 196 (5483) от 14 ноября 2017 года
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