Лучший подарок для лучших друзей

Фестиваль национальной книги «Читающий мир» вновь объединил авторов общественных инициатив

Областная библиотека имени Горького в очередной раз сделала региону подарок – фестиваль «Читающий мир» с массой творческих и дискуссионных площадок. Юные посетители смогли поиграть, научиться новым видам рукоделия и узнать больше об окружающем мире, взрослые – встретиться с талантливыми людьми, благодаря которым рождаются книги. И конечно, мало кто ушел с «Читающего мира» без новых изданий в свою коллекцию – или хотя бы без информации о них. Фестиваль не только место сотворчества и досуга, но и площадка для обсуждения серьезных вопросов, рождения полезных инициатив и благотворительности.

Согласие разных

Важной темой для разговора на «Читающем мире» стали отношения представителей наций и народов и опыт их налаживания в Рязанской области. Первый «круглый стол», посвященный этим вопросам, получил название «Гражданские инициативы в сфере гармонизации межнациональных отношений» и собрал представителей городской и областной власти, Дома общественных организаций, членов региональной Общественной палаты и руководителей национальных общественных объединений. Участники встречи были единодушны в мысли, что дружественное общение культур должно продолжаться в области в большем объеме. В муниципалитетах уже накоплен опыт проведения различных мероприятий: дней национальных культур, вечеров поэзии, концертов, религиозных празднований.

Помочь организаторам подобных встреч смогут гранты и система взаимного информирования, отметили на «круглом столе». Под руководством председателя Общественной палаты Натальи Гришиной участники определили проекты, которые смогут получить финансовую поддержку. Интересные советы по укреплению межнациональных отношений собравшимся дала член Общественной палаты РФ Ольга Воронова. Она предложила создать Парк дружбы народов и выступить с инициативой проведения одноименного праздника, а также проводить дни единых действий против террористической угрозы. По словам Ольги Ефимовны, на данный момент Рязанская область – одна из лидирующих в России по налаживанию диалога между представителями разных народов.

В свою очередь, на «круглом столе» «Роль СМИ в гармонизации межнациональных отношений» обсуждались подходы к освещению этой многогранной темы. О своем опыте рассказала генеральный директор Люберецкого телевидения (ЛРТ), председатель Комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Люберецкого муниципального района Московской области, консультант-эксперт Общественной палаты Московской области по вопросам межнациональных отношений Екатерина Дегтярева. ЛРТ вещает круглосуточно и рассказывает главным образом о дружбе народов. На следующем фестивале «Читающий мир» планируется более подробно познакомить рязанцев с работой люберецких журналистов. В ответ Димитрий Соколов, рязанский журналист, много лет занимающийся межнациональной тематикой, показал собравшимся свой фильм о цыганской общине города. Главное в освещении подобных вопросов – этичность и внимание к культурным особенностям, подытожили участники «круглого стола».

Стихами и узорами

Участники «Читающего мира» всех возрастов не забыли и о природе, что особенно важно в Год экологии. Председатель общественной организации «Рязанская местная узбекская национально-культурная автономия «Алмаз» Зулайхо Кадирова провела для детей мастер-класс «Эко-икат», посвященный традиционным орнаментам на узбекских тканях. Ребята узнали, как мастера древности превращали полотна в цветущие поля, и попробовали придумать свои узоры, вдохновленные природой.

Признания в любви к миру прозвучали и на встрече с учениками школы № 23. Ребята с ограниченными возможностями здоровья выступили со стихотворениями С.А. Есенина и других поэтов. Многие из этих детей нечасто ходят на подобные мероприятия, поэтому прочесть стихи и пообщаться со сверстниками и волонтерами за поеданием пирогов стало для них огромной радостью.

А в завершающий день фестиваля рязанцы преподнесли «Букет Есенину». Библиотека имени Горького и «Экологический Рязанский альянс» пригласили всех желающих очистить от мусора площадку у памятника поэту в Верхнем городском саду. После субботника горожане прочли стихотворения Есенина в знак памяти и уважения.

В копилку будущего

И еще одной замечательной инициативой на «Читающем мире» стала акция «Подари книгу!» в пользу рязанского центра образования «Дистанционные технологии». Ученики центра – ребята с ограниченными возможностями здоровья, им самим и их учителям очень пригодится разнообразная библиотека – в организации ее до сих пор нет. Но теперь будет: за дни фестиваля 117 благотворителей из Рязанской, Московской, Ивановской и Орловской областей подарили центру более 200 книг. Среди этих неравнодушных людей – депутаты, сотрудники министерств, члены общественных организаций, книгоиздатели, священнослужители и другие посетители «Читающего мира». Подобные акции планируется проводить и в дальнейшем, и люди готовы в них участвовать. И это отличный пример того, на что мы способны вместе, когда искренне хотим делать важные и добрые дела.