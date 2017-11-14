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Выпуск № 196 (5483)
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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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Зеленый щит

00:01 / Общество
Лесопарковые зоны, создаваемые вокруг крупных городов, уменьшат риск экологических катастроф

В октябре на расширенном заседании совета региональной Общественной палаты обсуждали проект, касающийся создания «Зеленого пояса» вокруг Рязани. Напомним, что недавно федеральные власти приняли соответствующий закон. Он предполагает создание «зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности».

В частности, в тексте документа отмечается, что в «зеленый пояс» могут включаться «территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему».

Идея создания лесопарковых зон вокруг крупных городов принадлежит Общероссийскому народному фронту. В связи с этим на заседание совета региональной Общественной палаты, где обсуждался проект, подготовленный опытным картографом Валерием Вековищевым совместно с природоохранными общественными организациями, были приглашены глава исполкома ОНФ в Рязанской области Евгений Зызин и другие представители этой организации.

В ходе заседания отмечено, что в Рязанской области работа по сохранению существующих зеленых зон, не входящих в границы Гослесфонда, ведется вот уже около полугода. По словам руководителя общественной организации «Экологический Рязанский альянс» Евгения Рыбакова, за это время проинвентаризовано 428 участков непосредственно в Рязани и порядка 600 – в Рязанском районе. В число территорий, по которым уже проведена работа, попали, к примеру, районы озер Ласковское и Черненькое, населенных пунктов Алеканово и Пощупово. По мнению Евгения Рыбакова, проделанная инвентаризация позволит сохранить данные участки от уничтожения, придав им официальный статус зеленых зон. Прозвучало мнение и о том, что в список участков, нуждающихся в защите, необходимо включить территорию населенных пунктов Коростово и Заокское, а также землю за Ореховым озером. В целом проект «Зеленого пояса» охватывает части Рязанского и Рыбновского районов и непосредственно города Рязани, а именно – территории, находящиеся в радиусе тридцати километров вокруг областного центра.

Как отметил председатель комиссии по экологии, охране окружающей среды и природопользованию региональной Общественной палаты Николай Бодягин, если перечисленные территории получат официальный статус зеленых зон, то на них нельзя будет размещать капитальные строения, проводить вырубки, складировать опасные отходы. Таким образом, сведется к минимуму возможный вред для окружающей среды.

Вместе с тем авторы регионального проекта «Зеленый пояс» обратили внимание на то, что в процессе работы столкнулись с отсутствием информации по развитию того или иного населенного пункта. Было обозначено и то, что впоследствии могут возникнуть трудности из-за ограничений, которые подразумевает под собой присвоение статуса зеленой зоны. К примеру, если такой статус получат земли возле сел Пощупово и Алеканово, то там нельзя будет вести хозяйственную и фермерскую деятельность.

До 13 ноября основные положения проекта обсудили в общественных объединениях области и теперь представят в региональную Общественную палату свои замечания и предложения. Затем планируется провести общественные слушания. А итогом работы должен стать региональный закон, регулирующий создание лесопарковых зон вокруг Рязани.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 196 (5483) от 14 ноября 2017 года
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