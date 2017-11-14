Место для дискуссий

Клуб «Коловрат» при Общественной палате Рязанской области обретает свое лицо

Первое заседание клуба, созданного как открытая площадка для обсуждения наиболее острых проблем региона, состоялось в июле. С тех пор участники клуба собирались уже шесть раз и обсуждали те проблемы, которые более всего волнуют общественность – экологию, сохранение памятников истории и культуры и использование их как туристических объектов, защиту детей от опасностей, поджидающих их в Интернете...

В двух из шести прошедших заседаний клуба «Коловрат» участвовал губернатор области Николай Любимов, первое заседание открывал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Во всех без исключения дискуссиях участвовали руководители областных министерств и федеральных ведомств, представители администрации г. Рязани и общественной палаты РФ. Двери клуба открыты для всех – не только членов общественной палаты региона, но и для гражданских активистов, представителей прессы. Опыт «Коловрата» внимательно изучается в других регионах России, где открываются свои дискуссионные площадки. Так что процесс пошел. Можно уже говорить о первых результатах.

Прошу слова...

Во-первых, сложился уже некий порядок работы клуба, на площадке которого могут высказаться все, кто просит слова, выполняя при этом два условия – говорить коротко и конструктивно. Не жаловаться, а предлагать. Требовать не денег, а поддержки в реализации конкретных проектов.

Понятно, что усвоили эти правила не сразу и не все. На первом заседании, посвященном перспективам развития поселка Солотча, Валерий Фадеев, помнится, задавался вопросом: а сами-то вы каким видите развитие этой территории – как жилого микрорайона, рекреационной зоны, части туристического кластера? Народ безмолствовал... Ведь хочется, чтобы Солотча была и первым, и вторым, и третьим. Но те проблемы, которые в июле обсуждались с участием тогда кандидата в губернаторы Николая Любимова, сегодня начали решаться. Выдача разрешений на многоэтажную застройку в Солотче приостановлена, формируется особо охраняемая природная территория «Солотчинский парк», вносятся изменения в правила застройки и землепользования...

Первые результаты

Экологические проблемы волнуют всех – от старых до малых. Дискуссия по этому поводу в клубе «Коловрат» была взволнованной. Все понимают, как трудно совместить интенсивное экономическое развитие с чистотой воздуха и безупречными вкусовыми качествами воды. Недавно в Рязань китайские студенты приезжали и не переставали удивляться, какой у нас чистый воздух – не надышишься. А нам так не кажется. По итогам обсуждения на заседании клуба экологических проблем в адрес губернатора направлено письмо с конкретными предложениями. И мы видим сегодня, как они начинают реализовываться. Результаты мониторинга чистоты воздуха выкладываются на сайте Минприродопользования. Общественники привлечены к контролю за качеством стоков промышленных предприятий. Да и Общественная палата региона рассмотрела недавно и направила в правительство проект зеленого пояса вокруг Рязани, по ее инициативе подготовленный.

Уже сегодня понятно: если предложенная для дискуссии тема волнует, разговор получается конструктивным. А тему участники клуба «Коловрат» выбирают в конце каждого заседания общим голосованием. И даже тогда, когда казалось, что тема пресновата, со всех сторон понятная, коллективный разум выводит ее на новый уровень понимания. Так, на мой взгляд, получилось с темой защиты детства от современных опасностей. Собирались говорить об интернет-безопасности, о группах смерти... И об этом, конечно, говорили, предлагали организовывать и нарабатывать практики безопасного, полезного общения в интернете. Такой опыт в Рязани есть – денег на эти цели не хватает. Но все равно вышли на серьезный разговор о современной семье, семейном воспитании, ответственном родительстве.

Конкретно, конструктивно...

Я подсчитала: во время дискуссии по проблемам развития туризма в регионе было названо не менее десятка адресов, в которых есть туристический потенциал и конкретные предложения по проектам. Проектированию в этой сфере всем нам еще предстоит учиться, но многое мы уже умеем и делаем без больших финансовых затрат. Андрей Меркунов водит экскурсии по своему родному селу Ижевскому, историю которого изучил как собственную родословную. Профессор Ольга Воронова изучила есенинские места в Европе, Америке и на Востоке – почему туда не возить туристов? Губернатору предложение показалось интересным.

Член Общественной палаты Рязанской области Александр Трушин предлагает реконструировать фрагменты Засечной черты на территории области и вокруг них организовывать детский военно-патриотический туристический маршрут. Николай Викторович Любимов тут же поручает обратиться к строительным компаниям, которые работают с деревом, чтобы обсчитать – сколько это может стоить...

А заместитель председателя правительства региона Л. Крохалева предлагает создать специальный информационный ресурс, который поможет инициаторам проектов разобраться, куда и к кому идти со своими предложениями и проектами.

Открытый дискуссионный клуб «Коловрат» при общественной палате области работает менее полугода, но площадка эта стала интересна всем – обществу, власти, прессе. Вспомнилось сейчас, как в 90-е годы над входом в один из столичных театров висела афиша спектакля «Говори!». Выглядела она как актуальный призыв не молчать, высказываться. Сегодня хочется вывесить аншлаг с двумя словами: «Предлагай! Делай!» Впрочем, мы этим уже занимаемся. Безо всяких аншлагов.