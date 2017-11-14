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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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Наполним дружбой мир

00:01 / Общество
Как школа № 40 и общественные национальные организации региона устроили масштабный праздник культур
Автор фото: Димитрий Соколов | Наполним дружбой мир
Фото: Димитрий Соколов.

Мелькают яркие копии государственных флагов; Киргизия, Индия, Грузия... Таджикский путешественник Абдулазиз Раджабов знает каждый из них, ведь эти страны он прошел пешком, а некоторые и не раз. Спортсмен со стажем много лет путешествует по миру, оставив за плечами более сорока тысяч километров, и призывает народы мира к дружбе. За это он получил прозвище Ходжи-пиеда – Ходжи-пешеход. В Рязани путешественник не смог не заглянуть в школу № 40. Сегодня здесь впервые проходит фестиваль молодежи «Рязань – наш общий дом!», и дети разных национальностей рассказывают о своих традициях.

Уютная таджикская гостиная, открытая в одном из школьных кабинетов, манит своим дастарханом – обеденным столом с фруктами и сладостями. Все убрано как к приходу самых дорогих гостей: висят флаги и картины, красуются скульптурные фигурки, а за стол усаживаются нарядные веселые дети в тюбетейках. Ходжи-пешеход общается с ребятами вместе с земляками, представителями рязанского регионального таджикского центра «Самани».

– Мы любим свою родину, но и здесь, уже оставили частицу души, – серьезно говорит Алексей Авганов. – Не хочется, чтобы люди думали о нас как о мигрантах, которые приезжают лишь заработать денег. Мы вкладываем в Рязань свой труд. И многому учимся сами: говорить по-русски, работать и любить…

Фестиваль «Рязань – наш общий дом!» посвящен другому недавнему событию – XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоялся в Сочи. Школьники поделены на группы по цветам, которые соответствуют эмблеме всемирного фестиваля. Волонтеры-старше-классники водят их от площадки к площадке. Юноши и девушки в этой школе очень активны: занимаются добровольчеством, придумывают новые проекты на совете старшеклассников и уже несколько лет ведут школьный инстаграм.

В классах открыты пять интерактивных гостиных, посвященных Азербайджану, Узбекистану, Армении, Таджикистану и России. Главные гости, для которых затевался этот культурный обмен, – ученики школы средних и младших классов. И, кажется, они рады и заинтересованы, ведь масштаб праздника впечатляет. В гостиной Узбекистана дети совершают полет в солнечную страну и разучивают местный танец. Знакомство с армянской культурой не обходится без лирических мелодий дудука и блюд с необычными приправами – например долмы. В таджикской гостиной ребят удивляет мудрец и хитрец Ходжа Насреддин, роль которого блестяще исполняет один из учеников. А на площадке России свои загадки: гости с закрытыми глазами пробуют различные каши и угадывают, из чего они сварены. Все эти открытия помогают школьникам лучше узнавать жизнь тех, кто сидит с ними за одной партой, – в учебном заведении есть представители 22 национальностей.

– Это коллективное творчество педагогов, учеников, родителей и представителей общественных организаций, – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе Наталья Лачина. – Мы готовились два месяца: встречались со всеми диаспорами, которые представлены в Рязани, посещали музеи, готовили сценарий, рисовали декорации… Нам везли самолетами шелка из Узбекистана, пророщенную пшеницу и много чего еще! А еще мы постарались, чтобы младшие и старшие ребята работали вместе.

Праздник прошел динамично и весело: за танцами, историями и поеданием лакомств ребята не заметили, как прошло время. А в финале фестиваля все увидели «Одеяло мира», сшитое общими усилиями. Со следующего года одеяло прирастет новыми лоскутами – пройдет еще один фестиваль, и дружба маленьких и взрослых людей станет крепче.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 196 (5483) от 14 ноября 2017 года
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