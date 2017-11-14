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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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На шаг впереди

00:01 / Общество
Рязанская делегация побывала на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

Самое грандиозное молодежное событие года – это, безусловно, ВФМС. Участие в нем приняли 25 тысяч человек (на пять тысяч больше запланированного) из беспрецедентного числа стран – 188. Еще пять тысяч волонтеров помогали иностранным и российским гостям. Молодые люди смогли пообщаться не только друг с другом, но и с всемирно известными политиками, бизнесменами, писателями. На фестивале прошли дни Ближнего Востока, Европы, Америки, Азии и Океании.

Рязанскую область представляла многочисленная делегация, в составе которой – лидеры студенческого самоуправления, активисты общественных объединений, молодые ученые, инженеры, врачи, педагоги, менеджеры, предприниматели, спортсмены, журналисты, представители творческих профессий.

В рамках образовательной и дискуссионной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов представители нашего региона показали собственный опыт профессиональной деятельности, инициативы и проекты. Член молодежного правительства Рязанской области Екатерина Дубровина презентовала проект «Родники Рязани», который направлен на сохранение и благоустройство родниковых объектов города. Руководитель рязанской общественной патриотической организации «Союз призывников России» Анзор Балкаров выступил экспертом на площадке «Молодежные проектные команды 2.0». Он же презентовал проекты «Союз призывников России» и «Профессиональный резерв».

Председатель совета молодых библиотекарей Рязанской области Дарья Фролова выступила экспертом по проектам в деловой игре на площадке «Библиотека будущего», а председатель военно-патриотического клуба «Поиск» Виктор Луканин принял участие в работе площадки «Воспитание молодежи как отражение общественного развития» и представил сразу несколько инициатив.

На церемонии закрытия фестиваля на сцене выступила рязанская поэтесса Анна Бобровская, а Рязанский русский народный хор имени Попова представлял ЦФО во время шоу-концерта «Россия».

Ярко и интересно был оформлен и стенд нашего региона, который демонстрировал главные достопримечательности и памятные места, связанные с жизнью и деятельностью известных уроженцев рязанского края, интересные исторические факты и события. Губернатор Николай Любимов посетил его и отметил находчивость и нестандартный подход разработчиков проекта.

Новые знакомства, знания и опыт, полученные на площадке Всемирного фестиваля молодежи и студентов, позволят молодым рязанцам продолжить и усовершенствовать работу по выбранным направлениям.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 196 (5483) от 14 ноября 2017 года
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