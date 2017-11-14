Поиски продолжатся

В Академии ФСИН России прошла акция «Закрытие Вахты памяти Рязанской области–2017»

В актовом зале Академии ФСИН России собрались рязанцы, занимающиеся поисковой работой и деятельностью по увековечению памяти погибших при защите Отечества, чтобы подвести итоги поискового сезона 2017 года и обсудить планы работы на 2018 год.

Председатель Рязанского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Николай Стрелков подвел итоги поискового сезона и наградил наиболее отличившихся поисковиков региональными и общественными наградами.

По направлению работы военно-исторических реконструкций выступил командир поискового отряда «Долг» Тимофей Тимошкин, а с докладом о роли поисковой работы в воспитании молодежи и о подготовке сотрудников правоохранительных органов – председатель военно-патриотического клуба «Поиск» Академии ФСИН России Виктор Луканин.

Николай Стрелков вручил в дар музею истории уголовно-исполнительной системы и Академии ФСИН России поисковый щуп, который долгие годы сопровождал рязанских поисковиков на вахтах памяти, и другие экспонаты, привезенные с полей сражений.