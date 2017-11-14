Каникулы с пользой

Стартовала осенняя смена лагеря «Пламенный»

На базе детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный» в поселке Солотча идет смена лагеря областного актива РДШ «Пламенный – Факультатив». В ней принимают участие более двухсот школьников из всех муниципальных образований региона.

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики и спорта, подобные осенние смены лагеря «Пламенный» проходят уже на протяжении семи лет, второй год подряд их образовательная программа сформирована в рамках основных направлений деятельности Российского движения школьников.

На торжественной линейке открытия смены ее участников приветствовали директор областного лагеря «Пламенный» Александр Ширяев и региональный координатор Российского движения школьников Татьяна Косачева.

Для ребят будут организованы образовательные лекции и мастер-классы, направленные на военно-патриотическое воспитание, формирование гражданской ответственности, информационно-медийную деятельность и личностное развитие, а также встречи с приглашенными гостями, творческие и досуговые мероприятия. Состоится региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая команда РДШ», направленный на выявление и поддержку школьных инициатив.