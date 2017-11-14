Премия за общественное самоуправление

Тумское городское поселение вошло в число победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между субъектами РФ средств на премирование победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В число лидеров вошло Тумское городское поселение Рязанской области.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводился впервые. Его результаты были определены федеральной комиссией под председательством Вице-премьера РФ Дмитрия Козака, в составе которой – депутаты Государственной Думы РФ, руководители Минюста РФ, Минстроя РФ, Минэкономразвития РФ, эксперты и представители общественных организаций. В каждой номинации было отобрано по три лучших городских практики и по три – сельских. Всего было изучено и оценено свыше 500 конкурсных работ со всех концов страны.

Распоряжением Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева средства в сумме 40 млн. рублей распределены между восемнадцатью победителями – городами и селами, где достигнуты «наилучшие результаты в сфере муниципальной экономической политики, управления финансами, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды».

В число победителей конкурса вошло Тумское городское поселение Рязанской области. Муниципалитет отмечен премией в размере 3040 тыс. рублей за самое эффективное обеспечение обратной связи с местными жителями, развитие общественного самоуправления и привлечение к участию в нем граждан.

По инициативе местных жителей, при активном участии трудовых коллективов и предпринимателей и поддержке руководителей муниципалитета в Туме построено шесть пешеходных мостиков через р. Черненькая, созданы шесть детских площадок, благоустроен городской парк, на въездах установлено четыре поклонных креста, реконструировано здание для размещения православного центра, обновлено уличное освещение. В городском поселении внедрена эффективная система общественного контроля за ремонтом автодорог, регулярно проводятся общегородские субботники и праздники улиц, развивается волонтерское движение школьников.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов придает самое серьезное значение поддержке общественных инициатив, реализации проектов, предложенных активистами. «Вся работа должна проводиться в тесном взаимодействии с местными жителями, с учетом их мнения. Люди должны принимать самое активное участие в благоустройстве своих муниципальных образований», – подчеркивает глава региона.