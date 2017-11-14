Ее Высочество

В Рязань с официальным визитом прибыла глава Российского Императорского Дома Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна

С рязанской землей и Домом Романовых тесно связано имя епископа Феодорита, чья деятельность способствовала становлению российской государственности. Его мощи сегодня пребывают в Свято-Троицком мужском монастыре. В минувшее воскресенье обитель посетила Великая Княгиня. Ее сопровождал министр культуры и туризма области Виталий Попов. После Ее Императорское Высочество побывала в Рязанском кремле. Она осмотрела Христорождественский кафедральный собор, ознакомилась с выставочной экспозицией в Певческом корпусе.

Вчера делегация Российского Императорского Дома во главе с Великой Княгиней Марией Владимировной встретилась с вице-губернатором области Игорем Грековым и заместителем председателя правительства Сергеем Филимоновым.

– Ваш визит – большая честь для нашего региона. Мы высоко ценим вашу деятельность, направленную на укрепление культуры, развитие нравственности и воспитание патриотизма, – приветствовал делегацию Игорь Греков от имени губернатора области. – Мы придаем большое значение популяризации и сохранению духовного наследия.

Глава Императорского Дома Ее Императорское Высочество Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна отметила, что давно мечтала приехать в Рязань и поближе познакомиться с историей и жизнью нашего края.

– Радостно видеть, что у вас идет сильное духовное возрождение и сохранены невероятные памятники архитектуры – это духовная опора в жизни. Мы должны их ценить и бережно хранить, – говорит Великая Княгиня Мария Владимировна. – Рязанская земля – родина многих известных людей, это колыбель всего самого доброго и прекрасного.

Игорь Греков и Сергей Филимонов были возведены в достоинство кавалеров Ордена Святого Станислава «Российского императорского дома». Соответствующий указ подписала глава Дома Романовых Великая Княгиня Мария Владимировна. Губернатору Николаю Любимову она передала книгу об истории Дома Романовых. В свою очередь вице-губернатор Игорь Греков вручил Ее Императорскому Высочеству знак «В память 80-летия Рязанской области» и подарил икону Николая Чудотворца.

Официальный визит Великой Княгини Марии Владимировны в Рязанскую область продлится до 15 ноября.