Век на страже порядка

В Рязани прошли торжества в честь Дня сотрудника органов внутренних дел и 100-летия советской милиции

По традиции торжества начались с возложения цветов к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Перед гранитной плитой с именами погибших зажжен Вечный огонь. На граните выбиты имена рязанцев – сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга и на фронтах Великой Отечественной войны.

В годы войны на фронтах сражалось более 500 рязанских милиционеров, 85 из них погибли. В мирное время 67 сотрудников погибли при охране общественного порядка и общественной безопасности. После церемонии возложения цветов торжества переместились в зал, где состоялось торжественное собрание.

В торжестве приняли участие федеральный инспектор в Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Валерий Савин, вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Рязанской области Игорь Греков, прокурор области Олег Черныш, руководитель следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области Владимир Махлейдт, временно исполняющий обязанности начальника Федеральной службы безопасности России по Рязанской области полковник Дмитрий Овдин, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов, ветераны МВД России, руководители и сотрудники структурных и строевых подразделений органов внутренних дел Рязанской области.

– На службу в правоохранительные органы приходят не за материальными благами, а по зову души и сердца, – говорит врио начальника УМВД России по Рязанской области полковник юстиции Сергей Лебедев. – Так было в советской милиции, со дня учреждения которой исполняется 100 лет, так есть и сегодня, когда милиция стала полицией. Мы стараемся сохранить добрые традиции, преемственность, связь поколений, используем накопленный годами практический опыт. Сегодня сотрудники органов внутренних дел области достойно продолжают дело своих предшественников. Проявляя лучшие патриотические и моральные качества, они эффективно защищают права и законные интересы граждан, борются с преступностью, обеспечивают общественную безопасность.

Личный состав рязанской полиции с профессиональным праздником поздравил и зачитал приветственный адрес губернатора Николая Любимова вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Рязанской области Игорь Греков. В приветственном адресе, в частности, говорилось о том, что сотрудников регионального УМВД отличает абсолютная преданность своему делу, выдержка, принципиальность, чуткое отношение к людям. Есть немало поводов гордиться работой рязанских полицейских, тем, как профессионально, эффективно, а подчас просто героически действуют они, защищая интересы государства и граждан. В зоне особого внимания работников службы постоянно находятся вопросы обеспечения законности и правопорядка, общественной безопасности, борьбы с коррупцией, соблюдение миграционного законодательства, профилактика правонарушений. Об эффективности работы органов внутренних дел региона свидетельствует повышенная раскрываемость экономических преступлений, значительное сокращение в 2017 году преступности среди несовершеннолетних, увеличение числа пресеченных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По уровню раскрываемости преступлений Рязанская область находится на втором месте среди регионов ЦФО.

Игорь Греков вручил большой группе сотрудников полиции региональные награды, а руководству УМВД России по Рязанской области передал сертификат на получение пятнадцати автомобилей SKODA для подразделений ГИБДД.