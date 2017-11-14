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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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В интересах материнства и детства

00:01 / Общество
Активисты женского движения Рязани обсудили актуальную тему
Автор фото: Валентина Севостьянова | В интересах материнства и детства
Фото автора.

В Рязанской областной библиотеке им. Горького состоялся пленум регионального совета женщин. В работе совета приняли участие министр труда и социальной защиты населения области Валерий Емец, депутат областной Думы Татьяна Панфилова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина, представители областных министерств и ведомств, активисты женского движения из разных районов области.

Тема обсуждения: «Десятилетие детства. Национальная стратегия в интересах женщин. Региональный аспект. Идеи и позитивные действия».

Председатель совета, директор библиотеки Наталья Гришина напомнила, что по указу Президента России с 2018 года в стране стартует десятилетие детства. Цель указа – совершенствование государственной политики в сфере защиты детства и защиты интересов женщин. К числу необходимых фундаментальных преобразований в рамках десятилетия отнесены вопросы образования и просвещения, в том числе и профилактики сиротства, что является своеобразным ориентиром, которые помогут эффективно выстраивать работу на благо детей. И в этом большая роль отведена женщине, матери.

Среди участников пленума – известные женщины. Это Раиса Липкань, Татьяна Белова, Нина Лебедева, Тамара Пронина и многие другие. В их активе – большая работа по организации женского движения, защите прав материнства и детства. Для них указ Президента – руководство к действию по совершенствованию работы, передаче опыта подрастающему поколению.

– Исполнилось тридцать лет с тех пор, когда в регионе был создан областной совет женщин, – сказала Наталья Гришина. – Все эти годы он проводит большую и полезную работу в интересах семьи и детства.

О достижениях и проблемах рассказали педагог, депутат городской Думы Екатерина Филиппова, главный врач детской поликлиники №1 г. Рязани Елена Калинина, заместитель главы Ряжского района Марина Вышегородцева, подполковник внутренней службы уголовно-исполнительной системы Валентина Журавлева и многие другие. Собравшиеся говорили об улучшении демографической ситуации, об улучшении медицинского обслуживания как матерей, так и детей, организации отдыха и о многом другом.

– Воспитание – это процесс взаимодействия родителей и детей, – сказала Екатерина Мухина. – А семья – это колыбель человека. Здесь формируется потребность ребенка в любви, ласке, уважении и общении. Многое в этом плане зависит от матери. Жизнь родителей, их моральный облик всегда и всюду находятся под пристальным взглядом детей. Это для них некая школа нравов. Хочется верить, что именно в семье будет и дальше закладываться основа воспитания, со временем меньше будет у нас детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Активисты женского движения были награждены медалями Союза женщин России, благодарственными письмами. Для участников пленума был дан большой концерт. Участники пленума единогласно избрали Наталью Гришину на отчетно-выборную конференцию Союза женщин России.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 196 (5483) от 14 ноября 2017 года
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