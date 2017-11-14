Рязанда и его друзья

О чем говорили на VI интернациональном студенческом фестивале в Рязани

– Мы познакомились с молодым человеком из Индонезии. Его зовут Рязанда, сокращенно – Рязань! – вспоминает председатель молодежного правительства области Екатерина Протасова. Встреча произошла на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, где наши земляки рассказывали гостям со всего мира об уникальной культуре и деятелях Рязанщины. – Когда-то мама этого юноши посещала наш город и буквально влюбилась в него. Поэтому своего сына она решила назвать в честь нашей с вами родины.

Опыт общения с молодежью всего мира – одна из тем «круглого стола» «Актуальные практики межнационального молодежного взаимодействия» в рамках Межрегионального форума «Диалог наций». Активисты молодежных общественных организаций с интересом слушают Екатерину Протасову. Всего от Рязанской области на всемирный фестиваль приехали 173 человека, 50 из которых – волонтеры. «В Сочи мы видели не просто дружбу народов, а настоящую идиллию!», – заверяет Екатерина. В свою очередь модератор «круглого стола» Айна Атаева напоминает собравшимся о работе по укреплению «дружбы народов», которую проводят ее коллеги в центре развития детей и молодежи «Пламенный». По ее словам, во время школьных каникул в лагере «Пламенный» проводятся Дни дружбы народов при поддержке регионального министерства молодежной политики и спорта. Объединяют людей и акции «Бессмертный полк» и «Со спортом вместе».

После «круглого стола» участники отправляются в фойе Дворца молодежи: там иностранные студенты, одетые в национальные костюмы, угощают блюдами местной кухни. Цинь Цянь приехала в Россию из Китая и сейчас изучает русский язык на первом курсе Рязанского государственного университета. Девушка советует попробовать жареную картошку с пряностями: это ее любимое блюдо с детства. На вкус – удивительное и жгучее сочетание! А рядом предлагают лепешки, долму, баварские колбаски, сладости и другие яства, которые молодые люди приготовили сами. Знакомство с этими лакомствами дает представление о том, как много иностранных гостей учится в рязанских вузах – это представители более чем 50 государств.

VI Рязанский интернациональный студенческий фестиваль собрал более 500 участников. На сцене Дворца молодежи их приветствует заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков. «Мы – команда будущего, и именно нам менять мир к лучшему!», – говорит он, пока за ним развеваются яркие флаги разных стран. А затем наступает черед песен на разных языках и танцев, от которых захватывает дух. И кажется, так веселиться могут только по-настоящему открытые и дружные люди – давайте брать с них пример!