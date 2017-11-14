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Главная страница / Рязанские новости / 14 ноября 2017 года
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«Хрустальная жемчужина» в заботливых руках

00:01 / Общество
Лучшим дошкольным работником России стала Дарья Курасова из Орла
«Хрустальная жемчужина» в заботливых руках

Кто такой современный воспитатель дет­сада? Какими качествами он должен обладать? Кем сегодня воспитатель является для детей – взрослым другом, наставником, примером во всем? Чего не хватает нынешнему дошкольному образованию? Ответ на эти и многие другие вопросы искали участники финала всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года», прошедшего в этом году в Рязани.

В минувшую субботу в областном центре подвели итоги большого педагогического соревнования. В этом году именно рязанскому региону выпала честь принимать заключительный этап «Воспитателя года». И все потому, что абсолютным победителем прошлогоднего конкурса стала рязанка Екатерина Смалева. Высокий результат на конкурсе рязанскому региону в этом году обеспечила Ирина Бурлакова – опытная воспитатель детского сада №48, принадлежащего компании РЖД. Она вошла в десятку лауреатов конкурса. Всего же в финале конкурса приняли участие 75 человек, работающих в системе дошкольного образования страны. Это воспитатели детсадов (их было большинство), музыкальные руководители, учителя-логопеды, инструкторы по физкультуре, психологи, дефектологи, педагоги дополнительного образования. Первые конкурсные испытания стали своего рода проверкой на педагогическое мастерство и носили прикладной характер – это были мастер-классы для коллег и занятия с детьми в дошкольных учреждениях Рязани. Те, кто наиболее успешно преодолели эти испытания, вошли в число лауреатов и продолжили соревноваться за звание абсолютного победителя конкурса.

В последний конкурсный день, 11 ноября, лауреаты выступили с публичной лекцией на темы, отражающие современные тенденции развития дошкольного образования. Например, рязанка Ирина Бурлакова темой своего выступления выбрала «Дошкольный возраст и опережающая профориентация». По мнению конкурсантки, начинать ориентировать детей в мире профессий необходимо в дошкольном периоде.

– Выпускники школ зачастую не имеют даже примерного представления, где будут работать. Профессию им выбирают родители. Поэтому мотивировать к выбору будущего дела надо еще в детсаду. Во многих организациях, к сожалению, этому не уделяется внимание, – считает Ирина Бурлакова.

После публичной лекции состоялось ток-шоу «Профессиональный разговор», которое провел известный тележурналист, ведущий телеканала «Россия» Эрнест Мацкявичюс. Разговор действительно получился профессиональным, содержательным, с разными точками зрения. Лауреаты конкурса вместе с ведущим рассуждали о том, чего не хватает современному дошкольному образованию, помогают или мешают в воспитании детей цифровые гаджеты, как должны выстраиваться взаимоотношения воспитателя детсада с родителями малышей. Звучали мнения о том, что воспитатели в детсадах, как и учителя, сегодня перегружены документацией, что необходимо вернуть в дошкольные учреждения руководителей творческих объединений, что во многих дет­садах не хватает медицинских работников. Конкурсанты пришли к общему выводу, что сегодня необходимо повышать престиж воспитательской профессии, а самим воспитателям быть более открытыми для общества.

По итогам заключительных конкурсных испытаний абсолютным победителем всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» была признана педагог дополнительного образования Дарья Курасова из Орла. Имя лучшего дошкольного работника России было озвучено на торжественной церемонии закрытия конкурса, прошедшей вечером 11 ноября в Рязанской областной филармонии. Победителя, лауреатов и всех финалистов поздравили заместитель министра образования и науки России Татьяна Синюгина, вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Лариса Тутова, председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова.

Главный приз конкурса «Хрустальную жемчужину» абсолютному победителю Дарье Курасовой вручили депутат Госдумы РФ, председатель Рязанской областной организации профсоюза образования, председатель жюри третьего тура конкурса Елена Митина и заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова.

Дарья Курасова работает хореографом в дет­ском саду №48 города Орла. И хотя в педагогике Дарья относительно недавно, но свою технологию она уже выработала. Суть этой технологии заключается в том, что она сочетает в себе конструирование и исполнение танца. По мнению Дарьи Курасовой, такой подход позволяет развивать у дошкольников творческие способности, учит их самостоятельно мыслить.

Елена Митина,
депутат Государственной Думы РФ:

– Сегодня общество и государство ставят задачу повышения качества образования и престижа педагогического труда. Конкурс «Воспитатель года» решает обе эти задачи. Во-первых, он показывает, какая сложная, ответственная, многогранная работа у наших педагогов. Во-вторых, он является большой всероссийской площадкой, где апробируются новые педагогические идеи, происходит профессиональный разговор о том, каким будет наше образование.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 196 (5483) от 14 ноября 2017 года
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