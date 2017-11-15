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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Без дефицита

00:01 / Актуально
Бюджет областного центра сохранит социальную направленность
Без дефицита

В администрации областного центра прошла церемония передачи проекта бюджета Рязани 2018 года и планового периода 2019 и 2020 годов на рассмотрение городской Думы. В церемонии приняли участие глава муниципального образования Владислав Фролов, и.о. главы администрации города Сергей Карабасов, руководители структурных подразделений Думы и городской администрации.

Проект городского бюджета сформирован на основе 14 муниципальных и 3 ведомственных программ. Общая сумма доходов составит 8 млрд. 715 млн. рублей, расходов – 8 млрд. 738 млн. рублей. Как пояснил Сергей Карабасов, предусмотрено постепенное снижение дефицита бюджета с 1% в 2017 году до 0,5% в 2018 году, а с 2019 года планируется перейти на бездефицитный бюджет.

В документе сохранена социальную направленность – доля финансирования отраслей социальной сферы превысит 77% в общем объеме расходов бюджета. Так, запланировано повышение оплаты труда отдельным категориям работников социальной сферы в соответствии с Майскими указами Президента РФ. Кроме того, проект предполагает строительство школы на 1100 мест в Горроще в 2018 году. На эти цели в документе заложено финансирование в размере 7,5 млн. рублей. Также запланировано построить школу искусств в Недостоеве (2,4 млн. рублей) и реконструировать школу №28 в Мервине (7,6 млн. рублей). На финансирование образования направлено 5 млрд. 601 млн. рублей, культуры – 343 млн. рублей, на развитие физической культуры и спорта – 115 млн. рублей. На поддержку отраслей городского хозяйства будет выделено 1 млрд. 55 млн. рублей. Свыше 540 млн. рублей в проекте городского бюджета запланировано на благоустройство города. В частности, продолжатся работы по реконструкции Лыбедского бульвара и ЦПКиО.

На ремонт и содержание автомобильных дорог в бюджете отведено 117 млн. рублей, на ремонт дворовых территорий – 45 млн. рублей, на проведение работ по безопасности дорожного движения – 26,2 млн. рублей. 10 млн. рублей предусмотрено на установку дет­ских игровых площадок.

– Администрация города хорошо поработала, подготовила проект бюджета в установленные сроки, – отметил на церемонии передачи бюджета глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов.

С сегодняшнего дня над главным финансовым документом начнут работать комитеты городской Думы. Затем будут назначены публичные слушания. Депутаты также внесут свои предложения, сформированные по наказам избирателей, по вопросам, обсуждаемым на фракциях. По словам Владислава Фролова, бюджет должен быть принят в середине декабря.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 196 (5483) от 14 ноября 2017 года
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