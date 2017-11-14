Вести районов

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В районном Дворце культуры состоялось торжественное собрание, на котором чествовали работников села. Более ста человек – руководители хозяйств, агрономы, инженеры, зоотехники, механизаторы, заведующие фермами, мастера машинного доения, ветераны АПК – получили награды областного и районного уровней. На празднике было отмечено, что район занимает лидирующее место в области – произведено более 134 тысяч тонн зерна при урожайности 52,8 центнера с гектара. С хорошей рентабельностью выращиваются сахарная свекла, подсолнечник, кормовые культуры. Развивается и животноводство: надой от фуражной коровы составляет 6400 килограммов молока. Прибыль от производства – 1,5 миллиарда рублей, рентабельность 20%.

СКОПИН. В районном центре в честь Дня сотрудников органов внутренних дел РФ возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам. Он появился на территории МО МВД России «Скопинский» в прошлом году по инициативе и на средства сотрудников. Руководители отдела, офицерский состав, ветераны возложили гвоздики к подножию стелы и почтили память погибших коллег минутой молчания. Торжества продолжились во Дворце культуры имени Ленина. Поздравить представителей правоохранительных органов с профессиональным праздником пришли руководители города и района, предприятий и организаций. Глава администрации Скопина Олег Асеев вручил муниципальные награды лучшим сотрудникам отдела.

САРАИ. Екатерина Петина, учащаяся Сысоевской средней школы, заняла 1-е место в творческом турнире «Мы книгу природы читаем – любим, творим, сберегаем!» в номинации «Поделки». Конкурс организован Национальным парком «Мещерский», Рязанской и Владимирской областными библиотеками для детей и молодежи. Всего на конкурс было предложено 160 творческих работ – сказки и очерки, сувениры ручной работы, экоплакаты, фотографии, рисунки.

РЫБНОЕ. В детском саду №51 ОАО «РЖД» прошел практический семинар для работников отраслевых дошкольных образовательных учреждений. Педагоги, заведующие и старшие воспитатели (всего 50 человек) приехали обменяться опытом в обучении детей из 10 дошкольных образовательных учреждений, расположенных на Северном Кавказе, европейской части России, Сибири.

СОКОЛОВКА. В штаб народной дружины района поступило семь заявлений от жителей муниципалитета о приеме их в состав дружины. Документы кандидатов были направлены на рассмотрение в ОМВД России по Рязанскому району. Каждый из будущих дружинников успешно прошел проверку, и в итоге все заявители включены в состав народной дружины. В День сотрудников органов внутренних дел в торжественной обстановке глава администрации района Наталья Жунева вручила удостоверения народного дружинника Евгении Крутенко, Татьяне Алениной, Дмитрию Финякину, Дарине Корольковой, Надежде Киселевой, Игорю Шилову и Анне Машинистовой.