Глава Российского Императорского Дома Великая Княгиня Мария Владимировна встретилась с рязанской общественностью

В областной библиотеке имени Горького состоялась встреча Главы Российского Императорского Дома Ее Императорского Высочества Государыни Великой Княгини Марии Владимировны с общественностью региона. В зале присутствовали министр культуры и туризма области Виталий Попов, и.о. министра по делам территорий и информационной политике региона Анна Рослякова, глава Рязани Владислав Фролов, члены региональных общественных организаций и объединений, казачество, представители сферы образования и культуры, общественные деятели, жители города.

Визит Великой Княгини приурочен к 100-летию Октябрьской революции и 400-летию со дня преставления святителя Феодорита, мощи которого пребывают в Свято-Троицком мужском монастыре Рязани. Именно он в 1613 году возглавил Великое посольство и благословил Михаила Феодоровича Романова на царствование.

На встрече глава Российского Императорского Дома ответила на вопросы рязанцев. Собравшихся интересовало впечатление Великой Княгини от Рязани, ее отношение к казачеству, его роли в истории, спрашивали о перспективах духовного развития России, о творчестве Сергея Есенина.

Во время встречи нескольким рязанцам Великая Княгиня Мария Владимировна вручила награды Российского Императорского Дома: императорский орден Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы, императорские медали «В память 400-летия Дома Романовых» и «Юбилей Всенародного Подвига». Среди награждаемых был и министр культуры и туризма региона Виталий Попов. Он удостоен императорской медали «В память 400-летия Дома Романовых».