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Главная страница / Рязанские новости / 15 ноября 2017 года
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Рязанцам напоминают: сегодня Всемирный день борьбы с диабетом

11:09 / Общество

Дата была введена в 1991 году Международной диабетической федерацией (International Diabetes Federation, IDF) и Всемирной организацией здравоохранения (World Health Organization) в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире. С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом проводится под эгидой ООН. Сегодня это крупнейшая в мире кампания по информированию о данном заболевании, охватывающая более 1 миллиарда человек в более чем 160 странах мира. Дата – 14 ноября была выбрана не случайно. В этот день в 1891 году родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг решившийся в 1922 году синтезировать инсулин — лекарство, спасающего жизнь людям, больным диабетом. Диабет — это хроническая болезнь, которая возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Это приводит к повышенному уровню содержания глюкозы в крови (гипергликемии). В январе 1922 года молодой канадский ученый Фредерик Бантинг (Frederick Banting) впервые в истории спас жизнь, сделав инъекцию инсулина 14-летнему мальчику, страдавшему тяжелой ювенильной формой сахарного диабета. Вместо того, чтобы получить патент на инсулин и впоследствии сказочно разбогатеть, Бантинг передает все права Торонтскому университету. В дальнейшем права на производство инсулина перешли к Канадскому совету по медицинским исследованиям, и в конце 1922 года новый препарат появился на рынке лекарств.

Сегодня сахарный диабет, также как атеросклероз и рак, входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 14 ноября 2017 года
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